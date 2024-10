Marta Bassino: “Ho tenuto troppo sul muro, la neve più facile di sempre a Soelden”

Marta Bassino ha firmato il quinto tempo nella prima manche del gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La piemontese, scesa con il pettorale numero 6 sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, si trova in piena lotta per salire sul podio e ha tutte le carte in regola per battagliare nella seconda manche, che scatterà alle ore 13.00.

L’azzurra ha accusato un ritardo di 90 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale precede la neozelandese Alice Robinson di 0.22 e Federica Brignone di 0.40, mentre la norvegese Thea Louise Stjernesund è quarta a 0.69. La nostra portacolori non è stata impeccabile nella seconda parte di gara, dopo essersi distinta con profitto nei primi due intermedi.

Marta Bassino ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Di base mi sono sentita che sul muro ho tenuto troppo a lungo, potevo mollare prima sul raccordino. Nel complesso bene, c’era una neve molto facile: è stata forse la Soelden più facile di sempre a livello di neve. Per la seconda manche cercherò di sciare ancora meglio e di prendere meglio il muro“.