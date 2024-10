Marc Marquez con le idee chiare: “Il mio obiettivo l’ho già centrato nel 2024, punto a essere sempre in top-3”

Terzo nella classifica mondiale e a segno nella domenica di Phillip Island (Australia), Marc Marquez si gode il proprio ruolo nel Mondiale 2024 di MotoGP. In sella alla Ducati Gresini, lo spagnolo andava in cerca di sensazioni per tornare a vincere e dimenticare le sofferenza con la Honda. Missione compiuta nella stagione corrente e ora l’obiettivo è di chiudere nel migliore dei modi, facendo anche da arbitro nella sfida iridata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

“Per battere questi due ragazzi devi alzare l’asticella sempre, ma le ultime due gare sono andate bene. Speriamo di riuscire a lottare anche qui. Sono super veloci entrambi, Martin ha questo piccolo vantaggio e forse Bagnaia deve prendere qualche rischio. Ma Pecco sa come fare, ha vinto gli ultimi due Mondiali“, ha dichiarato Marquez nella conferenza stampa a Buriram (Thailandia), sede del terzultimo appuntamento del campionato.

“Il mio obiettivo principale l’ho già raggiunto, voglio continuare a essere costantemente presente sul podio. Poi vediamo se riuscirò a vincere un’altra gara. So dove posso migliorare, anche in vista dell’anno prossimo“, ha sottolinato Marc, ricordando che nel 2025 sarà in Ducati ufficiale al fianco di Pecco. L’iberico ha poi parlato dell’incidente che c’è stato tra Marco Bezzecchi e Maverick Vinales in Australia: “Secondo me è stato un errore di Bezzecchi, perché Maverick era già davanti. La direzione gara ha poi preso la sua decisione e va rispettata“.

In conclusione, sul possibile ritorno di Andrea Iannone in sella alla Ducati VR46, per sostituire Fabio Di Giannantonio negli ultimi due round del Mondiale 2024, lo spagnolo si è espresso in questi termini: “Sarà bello rivederlo, ha talento anche se sarà difficile dopo tanti anni“.