Marc Marquez commenta le pre-qualifiche a Motegi: “Giornata strana, non ho fatto giri di qualità in ottica gara”

Un secondo posto che non deve ingannare. Le pre-qualifiche del GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, vanno interpretate. Il time-attack, funzionale all’accesso alla Q2 e alla Q1 delle qualifiche di domani ha visto Marc Marquez concludere in piazza d’onore, preceduto solo dal sudafricano Brad Binder (KTM).

Tuttavia, l’alfiere della Ducati Gresini ha espresso delle perplessità ai microfoni di Sky Sport, in quanto la sua prestazione sul giro secco non rispecchia il vero valore in ottica gara: “È stata una giornata strana, perché abbiamo cambiato più volte la moto per avere maggior confidenza alla guida. Solo alla fine è andata un po’ meglio, ma non ho fatto giri di qualità con la gomma usata, che era la cosa più importante“, ha raccontato Marc.

“La moto spinge un po’ sul davanti, ma sappiamo in quale direzione intervenire. Vedremo anche domani quale sarà il meteo“, ha aggiunto Marquez. L’osservazione dello spagnolo è pertinente, in quanto le previsioni non promettono niente di buono per il sabato. E così sarà anche complicato capire, se domenica dovesse esserci pista asciutta dopo un day-2 con la pioggia, quale gomma usare.

“La scelta delle mescole sarà difficile. Sfrutteremo i dati dell’anno scorso, ma bisogna vedere anche come morbida e media si comporteranno in relazione alle differenze di temperatura che ci potranno essere“, ha concluso l’asso nativo di Cervera. Da questo punto di vista, l’iberico potrebbe avere dei vantaggi, da sempre un maestro nell’adattarsi velocemente ai mutamenti meteorologici.