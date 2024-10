Machac simpatico con Sinner: “Mi hai spaccato la racchetta, tiri troppo forte”

Tomas Machac si è rivelato un avversario particolarmente arcigno e combattivo per Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ceco, che ai quarti era riuscito nell’impresa di eliminare lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha cercato di impensierire il numero 1 del mondo ed è rimasto sempre in partita, pur perdendo in due set per merito del fuoriclasse altoatesino.

Tomas Machac ha strappato il servizio al numero 1 del mondo nel game d’apertura, ma l’azzurro ha prontamente recuperato la situazione concretizzando la terza palla break consecutiva avuta nel quarto gioco (2-2) e ha poi chiuso i conti facendo la differenza nell’unica occasione ricevuta nel decimo game.

Secondo set on serve fino al 6-5, tra l’altro dopo che il nostro portacolori aveva annullato un paio di palle-break, prima che il 23enne concretizzasse il primo match-point e chiudesse i conti in un’ora e 44 minuti di gioco. Proprio nel secondo parziale si è consumato un divertente e amichevole siparietto tra i due contendenti, che hanno riso di gusto in un frangente rovente dal punto di vista agonistico.

Sul 5-4 e 0-15, con Machac al servizio, il ceco ha deciso di cambiare la racchetta: si è recato verso la propria panchina e ha segnalato all’arbitro il danno riscontrato sul telaio dell’attrezzatura, poi ha indicato l’avversario e gli ha detto, con tono scherzoso e ridendo: “L’hai rotta, tiri troppo forte“. Sinner si è recato a rete per sentire meglio, Machac ha ripetuto ed entrambi hanno riso prima di tornare a giocare.

VIDEO MACHAC E LA RACCHETTA ROTTA CONTRO SINNER