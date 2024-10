Luna Rossa-Ineos oggi, Louis Vuitton Cup 2024: orari gare 11 e 12, tv, programma, streaming

Oggi venerdì 4 ottobre si disputerà la sesta giornata della Louis Vuitton Cup. Siamo arrivati a un momento cruciale dell’atto conclusivo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: INEOS Britannia si trova in vantaggio per 6-4 nei confronti di Luna Rossa e avrà a disposizione due match-point per chiudere i conti e meritarsi lo scontro con i Kiwi, mentre il sodalizio italiano sarà obbligato a vincere entrambe le prove per trascinare la contesa alla bella di spareggio.

Giornata cruciale nelle acque di Barcellona, dopo che Ben Ainslie e compagni hanno operato il break mercoledì pomeriggio: il micidiale uno-due infilato dal Challenger of Record nel giro di un’ora ha indirizzato la serie e ha messo Luna Rossa con le spalle al muro, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena credono ancora nel ribaltone e hanno le carte in regola per inscenare la grande rimonta. James Spithill e compagni non dovranno commettere errori, dovranno essere impeccabili in partenza e dovranno sperare di non avere problemi tecnici.

Le previsioni meteo parlano di vento tra 3 e 10 nodi, come sempre non c’è certezza da parte del sistema Predict Wind che si sta rivelando fallace nel corso di questa competizione: scopriremo quali condizioni ci saranno davvero sul campo di regata soltanto nel primo pomeriggio, ricordiamo che servono almeno 6,5 nodi per iniziare le regate.

Gara-11 andrà in scena alle ore 14.10: se la vincerà INEOS Britannia allora i discorsi saranno chiusi, in caso di affermazione di Luna Rossa allora si disputerà gara-12 (alle ore 15.15, sono possibili ritardi e rinvii in base alle condizioni). Luna Rossa entrerà da destra nel cancello di pre-partenza (due minuti prima dello start effettivo) nel confronto d’apertura, mentre INEOS Britannia proverrà da sinistra (2’10” prima del via). Le posizioni di ingresso si invertiranno per l’eventuale gara-12.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Luna Rossa e INEOS Britannia, valide per la finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA OGGI

Venerdì 4 ottobre

Ore 14.10 Gara-11: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Eventuale Gara-12: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.