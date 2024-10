Luna Rossa, Francesco Bruni ci crede ancora: “Ho piena fiducia nel team, torneremo più forti”

Luna Rossa Prada Pirelli non riesce a mettere la testa avanti, anzi, deve incassare un doloroso doppio ko che proietta Ineos Britannia avanti 6-4 nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in corso di svolgimento a Barcellona che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup.

Il team italiano si trova adesso sull’orlo del baratro, con l’obbligo di vincere le prossime tre regate consecutive per ribaltare la serie e imporsi nella Challenger Selection Series. I finalisti della 36ma Coppa America dovranno dunque compiere un’impresa strepitosa contro Sir Ben Ainslie, capace di fare la differenza oggi in condizioni meteo molto impegnative con vento medio-forte e onda pronunciata.

Interpellato sulla necessità di rialzarsi ancora una volta da una situazione negativa, Francesco Bruni ha detto: “Darà ancor più gusto no? Ho piena fiducia nel team, nei ragazzi e nella barca, quindi onestamente me la sto godendo. Le condizioni? Veramente al limite. Un’onda più grande o un vento più forte avrebbero reso la situazione quasi catastrofica“.

“Oggi comunque il campo era regatabile, ventoso e con mare mosso. Ineos ha fatto un miglior lavoro rispetto a noi. Dobbiamo parlarne con i nostri coach e tornare più forti domani“, ha poi aggiunto il timoniere siciliano di Luna Rossa dopo la pesante doppia sconfitta di oggi contro i britannici proiettandosi già alla prossima sfida in calendario.