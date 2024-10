Luna Rossa, Bruno Rosetti: “Abbiamo dimostrato carattere, il team è coeso. Domani ci aspettiamo condizioni simili”

Colpi di scena a non finire in quel di Barcellona tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. L’ultimo atto della Challenger Selection Series è in perfetta parità dopo otto regate sul punteggio di 4-4.

Quest’oggi Luna Rossa ha dovuto fare i conti con un problema di affidabilità che ha compromesso gara-7, riuscendo poi a rispondere prontamente con una netta vittoria nel secondo match race del giorno. Fondamentale il lavoro svolto dallo shore team per riparare la barca in tempo prima della partenza di gara-8 (senza utilizzare il jolly del rinvio di 15 minuti).

“Un’altra giornata non semplicissima. La prima regata era anche partita bene, purtroppo poi è successo quello che è successo. Abbiamo perso il controllo della barca e abbiamo avuto un po’ di danni, quindi ci siamo dovuti ritirare. Nella seconda invece diciamo che abbiamo mostrato un’altra volta il carattere di Luna Rossa. Un grande team. Belli coesi, un altro bellissimo coming back”, le parole del cyclor italiano Bruno Rosetti.

“Dal punto di vista fisico oggi è stata una giornata un po’ più semplice per noi ciclisti, avendo fatto praticamente solo una regata. Per domani ci aspettiamo condizioni simili a oggi. Abbiamo sempre dimostrato, in questa serie di finali, di essere un ottimo equipaggio e di avere un’ottima barca, quindi dobbiamo solo fare il nostro“, ha dichiarato Rosetti ai canali ufficiali di Luna Rossa.