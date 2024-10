Luna Rossa avanza alle semifinali della America’s Cup femminile. Secondo posto nel girone

Luna Rossa ha concluso al secondo posto nel gruppo A delle regate di qualificazione della America’s Cup femminile, staccando il biglietto per le final series. La giornata odierna è stata caratterizzata da continui rinvii a causa del vento troppo leggero: il programma prevedeva tre regate di flotta in mattinata per chiudere questa fase della competizione, ma la brezza morbida ha fatto slittare tutto al pomeriggio; altri tentativi nelle acque di Barcellona, ma non si superavano i sei nodi e gli scafi non si alzavano in volo.

Gli organizzatori hanno così deciso di accorciare questa fase e di sancire la chiusura del gruppo A dopo la disputa della sesta regata (prima di oggi se ne erano svolte cinque). In condizioni di marginal wind, con diversi cali dai foil da parte dei vari scafi protagonisti, si è disputata gara-6: le britanniche di Athena Pathway hanno vinto con cinque secondi di vantaggio su Team New Zealand, 1’09” su American Magic e 1’31” su Luna Rossa.

Giulia Conti e compagne hanno chiuso al quinto posto nella prova odierna e hanno terminato questa fase in seconda piazza con un totale di 39 punti, alle spalle delle britanniche (46 per il quartetto emanazione di INEOS Britannia) e davanti alle oceaniche (27): questi tre sodalizi sono ammessi alle final series insieme alle tre provenienti dal gruppo B (le svedesi di Artemis, le olandesi di Jajo Team, le spagnole di Sail Team BCN).

Il prossimo turno prevede la disputa di quattro regate di flotta, originariamente in programma oggi pomeriggio ma ora in cerca di una nuova collocazione temporale. Le due migliori formazioni in classifica al termine delle final series disputeranno il match race che, in gara secca, assegnerà il trofeo (evento in calendario per domenica 13 ottobre, ma vedremo se ci saranno dei cambiamenti). Ricordiamo che domani inizierà la America’s Cup e dunque il programma pomeridiano è già riempito dai primi confronti tra Team New Zealand e INEOS Britannia.