Lorenzo Musetti rinuncia all’ATP di Belgrado: appuntamento diretto con la Coppa Davis

Lorenzo Musetti non parteciperà al torneo ATP 250 Belgrado, che andrà in scena sul cemento della capitale serba dal 3 al 9 novembre. Il tennista italiano ha deciso di dare forfait a questo evento, dove sarebbe stato la quarta testa di serie del tabellone alle spalle dell’australiano Alex de Minaur e degli statunitensi Tommy Paul e Frances Tiafoe.

Il numero 16 del mondo, oggi sconfitto in due set dal tedesco Jan-Lennard Struff al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha preferito non cimentarsi nell’ultimo torneo individuale di questa annata agonistica (ora non potrà neanche più ambire al ruolo di riserva alle ATP Finals) e recuperare un po’ di energie in vista delle Finals di Coppa Davis.

Lorenzo Musetti, che potrebbe perdere qualche posizione nel ranking ATP in base ai risultati degli avversari tra il cemento della capitale francese e i tornei della prossima settimana (si giocherà anche l’ATP 250 di Metz), punta ad alzare al cielo l’Insalatiera insieme ai compagni di squadra. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni a Malaga, dove incrocerà l’Argentina ai quarti di finale.

La stagione di Lorenzo Musetti è culminata con la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la semifinale a Wimbledon, da annotare anche la finale al Queen’s, il terzo turno al Roland Garros, gli ottavi di finale ai Masters 1000 di Miami e Montecarlo, la semifinale all’ATP 500 di Vienna, gli atti conclusivi agli ATP 250 di Chengdu e Umago, le finali dei Challenger di Torino e Cagliari