Lorenzo Musetti commenta la vittoria contro Zverev a Vienna: “Significa tanto e contro Draper…”

Una prestazione convincente. Lorenzo Musetti ha stupito nei quarti di finale dell’ATP500 di Vienna: battere in rimonta il n.3 del mondo, Alexander Zverev, nel suo territorio di caccia preferito (l’indoor) non è cosa che ci si poteva aspettare. Una dimostrazione dei grandi miglioramenti compiuti dal punto di vista del gioco da parte del toscano.

Perso malamente il primo set 6-2, Lorenzo ha avuto la forza di reagire nel secondo, prevalendo al tie-break (7-5), e messo in mostra tutto il suo talento tennistico per far suo il terzo parziale (6-4). “Una vittoria che significa tanto“, le prime parole ai microfoni del tennista nostrano, per la prima volta vittorioso contro una top-10 su una superficie hard.

“Sascha, soprattutto su questo campo, gioca sempre bene. Ma mi sentivo bene fin dal primo incontro qui. È stata una partita sudata, lottata, una vittoria meritata. Non ho iniziato certamente con il piede giusto. Sono stato bravo a cambiare modo di giocare e questo gli ha dato parecchio fastidio. Mixare tanto con le variazioni ha pagato tanto“, ha aggiunto il nostro portacolori.

In semifinale ci sarà un altro incontro difficile, contro il britannico Jack Draper, semifinalista quest’anno negli US Open e sempre vittorioso nei precedenti con il toscano (2-0). “Jack è un amico, ci conosciamo molto bene. Abbiamo condiviso tante esperienze anche da junior, sarà bello affrontarsi domani. Sta giocando il suo miglior tennis, ha fatto un’ottima stagione. È un avversario complicato, serve molto bene e ha un ottimo tempo sulla palla. Sarà complicato, ma sono pronto“, ha concluso Musetti.