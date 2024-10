LIVE Sonego-Jarry, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: c’è il dolce ricordo della Coppa Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Lorenzo Sonego ed il cileno Nicolas Jarry. Quarto confronto diretto tra i due, con il piemontese che guida per 2-1 dopo i successi colti sulla terra rossa di Buenos Aires nel 2019 e nel Round Robin di Coppa Davis del 2023. Il vincente della sfida troverà al secondo turno lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sonego, ventinovenne torinese, è entrato con merito nel tabellone principale a margine delle brillanti vittorie offerte in qualificazione. L’azzurro ha infatti superato dapprima l’olandese Van De Zandschulp, poi l’iberico Carballes Baena. Vintiroe dell’ATP 250 di Winston Salem il piemontese vuole concludere con una buona dose di fiducia una stagione tuttavia travagliata ed altalenante.

Dal canto suo Jarry, ventinovenne di Santiago del Cile, arriva nella capitale transalpina dopo aver collezionato soltanto due vittorie negli ultimi 14 incontri disputati dalla sorprendente finale raggiunta nel Masters 1000 di Roma e persa in due parziali contro il tedesco Alexander Zverev. Il cileno, vincitore in carriera di tre tornei ATP, è dunque in crisi di risultati e l’occasione è ghiotta per il nostro Lorenzo.

La sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Lorenzo Sonego ed il cileno Nicolas Jarry sarà il quinto match sul Court 1 dalle 11.00 dopo Thompson-Martinez, Etcheverry-Zhang, Baez-Davidovich Fokina e Fognini-Bublik. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!