Lazio sul velluto contro il Nizza in Europa League, brutto ko per la Roma. La Fiorentina vince in Conference

Si è appena concluso con un bilancio agrodolce per il calcio italiano un giovedì dedicato ad Europa League e Conference League, rispettivamente seconda e terza competizione continentale per club. Lazio e Roma erano impegnate nel secondo turno della regular season di Europa League, mentre la Fiorentina faceva il suo debutto nella League Phase della Conference.

La copertina di serata in chiave azzurra è tutta per la Lazio di Marco Baroni, che surclassa il Nizza allo stadio Olimpico imponendosi con uno schiacciante 4-1 grazie alla doppietta di Castellanos e ai gol di Pedro e Zaccagni (su rigore). Secondo successo consecutivo stagionale in Europa dunque per i biancocelesti, che restano a punteggio pieno nel gruppo delle prime della generale.

Situazione capovolta in casa Roma, che non riesce a cambiare marcia dopo il pareggio inaugurale con l’Athletic Bilbao e viene sconfitta di misura in trasferta per 1-0 dagli svedesi dell’Elfsborg (decisivo il rigore di Baidoo al 44′). Avvio a rilento per i giallorossi, con all’attivo un solo punto in due gare che vale la 27ma piazza provvisoria in classifica.

Buona la prima nella League Phase di Conference League per la Fiorentina, che sblocca il punteggio al 65′ e batte i gallesi del The New Saints per 2-0 con le reti di Adli e Kean. La Viola comincia dunque con il piede giusto e porta a casa tre punti importanti per avvicinare l’obiettivo di accedere direttamente agli ottavi di finale.