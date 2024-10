Lara Colturi vede il bicchiere mezzo pieno dopo il debutto a Soelden

Lara Colturi aveva faticato in occasione della sua prima esperienza sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach: lo scorso anno non riuscì a qualificarsi alla seconda manche del gigante di Soelden, prova che apre la Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice con passaporto albanese aveva infatti concluso il primo atto in 35ma posizione, non superando il taglio per 62 centesimi e accusando un ritardo di 4.19 da Federica Brignone. L’annata agonistica proseguì in maniera positiva, perché raccolse sette top-10 (cinque in slalom e due tra le porte larghe).

La figlia di Daniela Ceccarelli ci ha riprovato nella giornata odierna a Soelden, facendo il proprio esordio stagionale e superando la prima manche col il 19mo tempo, accusando un ritardo di 2.57 dalla statunitense Mikaela Shiffrin. La quasi 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 15 novembre) è riuscita a rimontare un po’ di posizioni nella seconda manche e ha chiuso la gara al 16mo posto, con un ritardo di 2.19 da Federica Brignone.

Lara Colturi ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante non sia arrivata l’ottava top-10 della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, e si è dichiarata soddisfatta di questa prestazione ai microfoni della Rai: “Se dovessi guardare l’anno scorso sono contentissima di questo risultato. Ho lavorato molto bene questa estate e ora bisogna portare queste sensazioni in gara. Sono soddisfatta delle manche e vediamo le prossime gare”.

Prossimo appuntamento il 16 novembre con uno slalom a Levi (Finlandia), mentre per il prossimo gigante bisognerà aspettare il 30 novembre a Killington (USA). Lara Colturi sta proseguendo il proprio percorso di crescita e l’obiettivo è quello di essere competitiva per le posizioni di rango nel prossimo futuro, ma il sogno è quello di poter battagliare per il podio già in questa stagione.