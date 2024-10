‘La strambata’ di Vegliani: “Sirena capo-operaio: viene da lì. Luna Rossa non era al 100%, sono stati maestosi”

L’INCIDENTE OCCORSO A LUNA ROSSA

Erano troppo tranquilli a bordo, sapevano che avrebbero potuto farcela a riparare la barca. Erano sicuri di poterla aggiustare. Non è chiaro quando ci sia stato l’incidente vero, che si era già verificato nell’ultima virata di bolina. C’è quella frase di Checco che dice “metti il manuale”. Rimarrà un mistero. Le barche sono arrivate appaiate alla boa, ma Ineos aveva recuperato 150 metri. Nell’ultima virata c’era già qualcosa che non andava.

ADESSO L’AFFIDABILITÀ PREOCCUPA DAVVERO

Qualche perplessità sull’affidabilità della barca adesso c’è. Ai punti saremmo già in America’s Cup contro i neozelandesi. Luna Rossa ha vinto 4 regate in maniera regolare, Ineos solo 2. La Coppa America è malvagia per questo.

LO SPIRITO IRRIDUCIBILE DI LUNA ROSSA

Ieri Bruni ha detto che qualcuno prima o poi mollerà, e non saremo noi: lo hanno dimostrato. Sono maestosi, superano qualsiasi incidente. Però non potranno permettersene altri, altrimenti perderanno la serie.

MAX SIRENA IN PRIMA LINEA NEL RIPARARE LA BARCA

Max Sirena si dimostra un capo-operaio. Lui viene da lì. È arrivato a essere team principal veramente calpestando la banchina nel 1997. È partito da casa, è andato a Punta Ala per chiedere se c’era un lavoro per lui.

LUNA ROSSA SOTTO AL MARE PER QUALCHE SECONDO

Scene così ne abbiamo viste tante, soprattutto con gli AC40. Sia il timone sia i foil hanno dei flap. Ed è quello probabilmente che non ha funzionato. Se centrasse il software dei neozelandesi, penso che lo avrebbero dichiarato subito.

SECONDA REGATA AUTORITARIA

C’è stata la fortuna che Ineos ha commesso un errore grosso, prendendo la penalità. Però Luna Rossa li aveva parcheggiati fuori, quindi aveva dominato la partenza.

EPPURE LUNA ROSSA NON ERA DI CERTO AL MASSIMO DELLA RESA

Anche io penso che Luna Rossa non fosse al 100% dopo la riparazione, ma anche psicologicamente. Però non hanno avuto paura di niente. Hanno navigato in maniera impeccabile, facendo un chilometro in meno dei britannici. Ineos è stata più veloce, ma sono solo dati statistici. I britannici sono sempre stati in controfase, non trovavano il bordo giusto.

GRANDI SEPARAZIONI

I britannici andavano sempre dietro Luna Rossa ieri, stavolta hanno sempre cercato la separazione. Luna Rossa ha fatto la sua strada, poi ha cambiato un po’ strategia quando si sono riportati a 40 metri.

BOLINA E POPPA

Luna Rossa di bolina è nettamente superiore. In poppa si difende: Ineos è un po’ meglio, ma non a tal punto da effettuare il sorpasso.

SI VA VERSO LA ‘BELLA’?

I pronostici sono impossibili. Certo è sempre più vicina l’ipotesi del 6-6. Bisogna pensare giorno per giorno.