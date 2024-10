‘La strambata’ di Vegliani: “Ineos non inferiore a New Zealand. Luna Rossa ha un grande rimpianto”

INIZIA LA COPPA AMERICA

Impossibile individuare un favorito. Ci sono tanti elementi, anche romantici, per cui sarebbe bello che vincesse Ineos. La Coppa delle 100 Ghinee è nata in Inghilterra, è da 60 anni che non fanno la Coppa America. Hanno perso 17 volte dalla prima edizione ospitata in casa. Per cui tutto questo darebbe a Ben Ainslie un plus ancora ulteriore in caso di vittoria, forse lo farebbero primo ministro…

INEOS PUÒ GIOCARSELA

Ineos è cresciuta tantissimo e le regate contro Luna Rossa sono state un grandissimo allenamento. Il team è consolidato, la barca è veloce e molto manovriera, questo era uno dei plus rispetto a Luna Rossa.

LE BARCHE A CONFRONTO

Entrambe hanno puntato su dei foil piccoli, che hanno dei vantaggi, ma possono avere anche degli svantaggi, come meno trascinamento e drag. Però Ineos non ha sofferto molto contro Luna Rossa in questo senso.

SE LA COPPA AMERICA RESTASSE IN EUROPA…

La Coppa in Europa ha un altro fascino. Se rimanesse in Europa, forse ci saranno altri 1-2 sfidanti di sicuro. Questo sarebbe un bene. Poi potremmo avere dei dubbi sul campo di regata della Manica per il vento. Siccome non vedono la Coppa America da 170 anni, possiamo fare una battuta e dire che forse gli inglesi se la terrebbero per 10 anni senza metterla in palio…

I NEOZELANDESI HANNO UN EQUIPAGGIO SUPERIORE?

Come equipaggio non li vedo superiori. Gli inglesi hanno dimostrato quello che valgono. L’inserimento di Fletcher ha fatto la differenza. Gli inglesi cambiano sempre i 4 ciclisti tra una regata e l’altra, bisogna vedere come reagiranno i neozelandesi.

IL PUNTO DI FORZA DELLE PARTENZE PER INEOS

Qualcosa i neozelandesi hanno studiato di sicuro. Bisognerà vedere che scelte faranno sulla partenza. Essere aggressivi con queste barche comporta anche dei rischi.

UNA SETTIMANA DOPO, QUAL È IL RIMPIANTO PIÙ GRANDE PER LUNA ROSSA?

Il rimpianto più grande sono le avarie. Forse senza quelle la storia sarebbe cambiata. Da un lato hanno rafforzato l’unione del team, però senza quelle forse racconteremmo qualcosa di diverso.

LUNA ROSSA CI PROVA DA 25 ANNI SENZA SUCCESSO. PERCHÈ CONTINUA AD INSISTERE?

C’è un discorso economico, anche di ritorno. E poi c’è una passione sconfinata. Peter Blake scrisse una lettera a Luna Rossa anni fa dicendo che la Coppa America è una ossessione finché non la vinci. E questa ossessione ha preso completamente la famiglia Bertelli.

LA PROSSIMA VOLTA TOCCHERÀ A TITA E GRADONI: ARRIVERANNO CON UNA EDIZIONE DI RITARDO?

Se cominciano adesso, hanno tutto il tempo. Io credo non sia stato un errore non farli gareggiare già a Barcellona. Comunque non sono a digiuno, sono stati sugli AC40 e anche sulla barca grande. Poi bisognerà capire quale sarà il format, si parla anche di regate di flotta. Ma sono tutte voci.