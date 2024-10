Judo, Alessio De Luca centra il bronzo nella giornata inaugurale dei Mondiali Junior

Si apre con una preziosa medaglia di bronzo l’avventura della spedizione azzurra ai Campionati Mondiali Junior 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami del Kasri Tennis di Dushanbe (in Tagikistan) fino a domenica 6 ottobre. Il primo piazzamento sul podio dell’Italia è arrivato nei -66 kg grazie ad Alessio De Luca, reduce dall’argento conquistato un mese fa agli Europei di categoria in Estonia.

Il ventenne triestino ha disputato una gara esaltante, cedendo nel suo cammino solamente al giapponese Shuntaro Fukuchi (che ha poi centrato il titolo iridato U21) nei quarti di finale e attestandosi in terza posizione grazie a quattro vittorie per punteggio tecnico ottenute nell’ordine contro il bulgaro Kristian Genov, l’uzbeko Nizomiddinxuja Toshpulatov, il kazako Magzhan Alzhanov e l’uzbeko Zamohshari Bekmurodov.

Quinto posto di spessore nei -48 kg per la diciottenne Rebecca Valeriani, fermata in semifinale dalla nipponica Sachiyo Yoshino e nella finale per il bronzo dalla russa Kristina Dudina (campionessa d’Europa senior in carica) dopo aver collezionato tre successi di fila nelle eliminatorie. Prestazione tutto sommato positiva anche nei -60 kg per Vincenzo Manferlotti, settimo classificato dopo il ko nei recuperi con il kazako Talgat Orynbassar.

Eliminato al primo turno Francesco Sampino (60 kg), mentre si sono fermati agli ottavi di finale il campione d’Europa juniores in carica dei 66 kg Valerio Accogli (sconfitto per waza-ari dal giapponese Kairi Kentoku, poi argento), Sofia Mazzola nei 48 kg (battuta per ippon dalla cinese vincitrice del torneo Hui Xinran), Ilaria Finestrone e Micaela Sciacovelli (sfortunata nel sorteggio da n.1 del ranking incrociando la giapponese Iroha Oi, poi medaglia d’oro) nei 52 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata dei Mondiali Junior 2024 di judo.

-48 kg F

1 Hui Xinran (Chn)

2 Yoshino (Jpn)

3 Dudina (IJF) e Ribeiro (Bra)

-52 kg F

1 Oi (Jpn)

2 Nosho (Jpn)

3 Poulange (Fra) e Mio Huh (Kor)

-60 kg M

1 Fukuda (Jpn)

2 Kudbudinov (Tjk)

3 Murodillaev (Uzb) e Orynbassar (Kaz)

-66 kg M

1 Fukuchi (Jpn)

2 Kentoku (Jpn)

3 Kobets (IJF) e De Luca (Ita)