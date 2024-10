Jasmine Paolini travolge Erika Andreeva e accede ai quarti di finale a Wuhan

Missione compiuta per Jasmine Paolini (n.6 del ranking). La toscana ha sconfitto negli ottavi di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina) la russa Erika Andreeva (n.70 WTA) con il punteggio di 6-3 6-2, conquistando l’approdo ai quarti dove affronterà la vincente tra la canadese Leylah Fernandez e la padrona di casa Zheng Qinwen (n.5 del seeding). Con questo risultato, l’azzurra approda alle WTA Finals.

Nel primo set la differenza tra le due tenniste è evidente. La velocità di palla e la precisione di Paolini mettono in difficoltà Andreeva, non in grado di tenere il ritmo e commettendo anche diversi errori non forzati. Jasmine vola con facilità sul 5-0, ma poi un po’ si rilassa, dando modo alla sua rivale di recuperare terreno. Un piccolo passaggio a vuoto che però la nostra portacolori compensa nel nono game con un’ottima gestione del turno di servizio, valsa il 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia e Jasmine, specialmente con il suo dritto, fa una grandissima differenza. La profondità con questo fondamentale è tale che l’avversaria faccia fatica a trovare delle valide contromisure, specialmente nel momento in cui è assai distante dalla riga di fondo. Paolini, in sostanza, detta i tempi dello scambio, avendo tutto il tempo per colpire. La conseguenza è nel 6-2.

Tutto, dunque, si esaurisce in appena 72′ di gioco. Quattro doppi falli per l’azzurra, che ha avuto qualche problema solo nel parziale di 0-3 subìto dal 5-0 e servizio. Con la prima Paolini ha ottenuto il 79% di punti, mentre con la seconda si è attestata al 60%. La russa, invece, ha incamerato il 58% con la prima e il 47% con la seconda.