Jasmine Paolini può eguagliare il record di Francesca Schiavone? Il confronto con Gauff, Pegula, Rybakina e Zheng

Jasmine Paolini insegue ancora il primato di Francesca Schiavone, capace di issarsi fino al numero 4 del ranking WTA: l’azzurra attualmente è al numero 6 della classifica mondiale, ma nella Race risulta proprio in quarta posizione, piazzamento che andrà difeso fino alla fine delle Finals.

In palio in stagione restano ancora al massimo 2750 punti: 1500 per le Finals, 500 per i tornei di Ningbo in questa settimana e di Tokyo nella prossima, ed i 250 dei tre tornei che si concluderanno a ridosso dell’ultima manifestazione stagionale.

Nessuna tennista può però totalizzare tutti questi punti: la cinese Qinwen Zheng è l’ unica tra le prime 8 della Race ad essere in campo in Cina in questa settimana, mentre a Tokyo dovrebbero essere presenti, a partire da lunedì prossimo, anche le statunitensi Jessica Pegula ed Emma Navarro.

Tra le qualificate alle Finals, infine, nessuna giocherà nella settimana precedente l’ultimo torneo stagionale. Va da sé che la cinese potrà totalizzare al massimo 2500 punti, le due statunitensi al massimo 2000 e tutte le altre 1500. La kazaka Elena Rybakina, inoltre, ha già posto fine in maniera anticipata alla propria stagione.

Tutte le qualificate alle Finals, inoltre, hanno anche la certezza di incamerare almeno 375 punti disputando i tre match della fase a gironi dell’ultimo torneo stagionale: Paolini, dunque, ha già la certezza di finire l’anno davanti a Rybakina ed è ad un passo dall’aritmetica certezza di finire anche davanti a Navarro.

A Riad, sede delle Finals, inoltre, Paolini potrebbe anche andare a caccia del numero 3, piazzamento che nella Race al momento è appannaggio della statunitense Coco Gauff, la quale, però, come Paolini, tornerà in campo soltanto nell’ultimo torneo stagionale.

RACE WTA AL 14 OTTOBRE

1 Aryna Sabalenka 9091

2 Iga Swiatek 8285

3 Coco Gauff 5348

4 Jasmine Paolini 5144

5 Elena Rybakina 4971 (stagione finita)

6 Jessica Pegula 4705

7 Qinwen Zheng 4100

8 Emma Navarro 3568