Jasmine Paolini può diventare numero 3 del mondo: gli scenari nel ranking WTA a Wuhan. E nella Race…

Jasmine Paolini ha sconfitto Erika Andreeva e si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, dove ora affronterà la padrona di casa Zheng. La tennista italiana si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-2 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento cinese, dove ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di enorme prestigio in chiusura di una stagione caratterizzata dalle finali disputate a Wimbledon e Roland Garros, oltre che dalla medaglia d’oro conquistata in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Jasmine Paolini occupa il sesto posto virtuale nel ranking WTA virtuale con 5.323 punti, ma se si dovesse qualificare alle semifinali volerebbe a quota 5.498 e opererebbe così il sorpasso ai danni della kazaka Elena Rybakina (5.481), tornando così a essere la numero 5 del mondo. Per scalare un ulteriore gradino, però, sarà necessario vincere il torneo: in quel modo volerebbe infatti a 6.108 punti e sopravanzerebbe la statunitense Jessica Pegula (5.785) garantendosi quantomeno la quarta piazza, mentre per guadagnare il terzo posto servirebbe, oltre ad alzare al cielo il trofeo, che la statunitense Coco Gauff non si spingesse oltre i quarti.

Attenzione però alla WTA Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nel corso della stagione. In questo caso Jasmine Paolini è quarta con 5.145 punti all’attivo, ad appena 38 lunghezze di distacco da Coco Gauff (terza con 5.183) e con un interessante margine nei confronti della kazaka Elena Rybakina (4.981) e della statunitense Jessica Pegula (4.706). In caso di semifinale si isserebbe a 5.320, con la finale andrebbe a 5.580, vincendo il torneo si porterebbe a 5.930 punti: per superare Gauff deve vincere almeno una partita in più dell’americana a Wuhan.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA virtuale con i quarti a Wuhan: sesta con 5.323 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale semifinale a Wuhan: quinta con 5.498 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale finale a Wuhan: quinta con 5.758 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale vittoria a Wuhan: almeno quarta con 6.108 punti, ma terza con 6.108 punti se Coco Gauff non raggiunge le semifinali a Wuhan.

WTA RACE JASMINE PAOLINI

WTA Race con i quarti a Wuhan: quarta con 5.145 punti.

WTA Race con l’eventuale semifinale a Wuhan: quarta con 5.320 punti (o terza se Gauff perde).

WTA Race con l’eventuale finale a Wuhan: quarta con 5.580 punti (o terza se Gauff perde).

WTA Race con l’eventuale vittoria a Wuhan: terza con 5.930 punti.