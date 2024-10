Jasmine Paolini non guadagna posizioni nel ranking. Nuova chance (con tante assenze) a Ningbo

Jasmine Paolini è uscita di scena nei quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina). La toscana è stata eliminata dalla forte cinese Zheng Qinwen, campionessa olimpica a Parigi, con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Un match di alti contenuti tecnici, in cui a fare la differenza è stata la maggior consistenza al servizio di Zheng rispetto alla nostra portacolori.

Con il riscontro ottenuto nel 1000 asiatico, Jasmine non è stata in grado di guadagnare posizioni nel ranking WTA, rimanendo in sesta piazza con 5323 punti, alle spalle della kazaka Elena Rybakina (5481 punti), che però ha già annunciato di aver chiuso l’annata, dando appuntamento a tutti al 2025 in Australia. Pertanto, Paolini potrebbe avere ulteriori possibilità per scalare la classifica e terminare l’annata in top-5.

Il riferimento è al WTA500 di Ningbo (Cina), previsto dal 14 al 20 ottobre, con tante assenze. L’azzurra dovrà fare i conti nuovamente con Zheng, l’americana Emma Navarro e le ceche Karolina Muchova e Barbora Krejcikova, che l’hanno battuta rispettivamente agli US Open e a Wimbledon.

Vedremo poi quale sarà il tabellone che Paolini si ritroverà perché il n.5 del mondo potrebbe essere alla portata della tennista nostrana. Di seguito il ranking WTA aggiornato:

RANKING WTA

1 Iga Świątek POL 9785

2 Aryna Sabalenka BLR 9106

3 Coco Gauff USA 5983

4 Jessica Pegula USA 5785

5 Elena Rybakina KAZ 5481

6 Jasmine Paolini ITA 5323

7 Qinwen Zheng CHN 4220

8 Emma Navarro USA 3698

9 Danielle Collins USA 3177

10 Beatriz Haddad Maia BRA 3096