Jasmine Paolini affronterà la Andreeva… più debole! Erika ha sconfitto la sorella Mirra

Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, debuttando in maniera brillante sul cemento della località cinese contro la padrona di casa Yuan Yue. La tennista italiana si è imposta in due set con grande naturalezza e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in terra asiatica, dove ora se la dovrà vedere contro Erika Andreeva.

Alla vigilia ci si aspettava un testa a testa con Mirra Andreeva, ma a sorpresa la russa più quotata ha perso contro la sorella maggiore. La 20enne numero 70 del ranking WTA si è infatti imposta per 6-3, 6-1 contro la 17enne numero 19 del mondo, stravolgendo il pronostico ed eliminando dal torneo un pezzo della sua famiglia.

Jasmine Paolini ha vinto i due precedenti disputati contro Erika: nel 2022 per 6-1, 6-1 nella semifinale di Les Franqueses del Valles e nel 2023 per 6-2, 6-3 agli ottavi di Lione. L’azzurra è invece sotto per 1-2 contro Mirra: quest’anno ha vinto la semifinale del Roland Garros per 6-3, 6-1, ma ha perso agli ottavi a Madrid (7-6, 6-4) e a Cincinnati (3-6, 6-3, 6-2).

Jasmine Paolini, numero 6 del mondo, partirà con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per meritarsi l’approdo ai quarti di finale, dove incrocerebbe la vincente della sfida tra la cinese Zheng e la canadese Fernandez. Ricordiamo che l’azzurra occupa la quarta piazza nella WTA Race ed è impegnata in un serratissimo testa a testa con la statunitense Coco Gauff per la terza piazza verso le WTA Finals.