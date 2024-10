Jannik Sinner si prepara per le ATP Finals: c’è un piano preciso per la pausa invernale

La notizia è di due giorni fa: Jannik Sinner ha deciso di non giocare il Masters1000 di Parigi-Bercy. Alla vigilia dell’esordio nel secondo turno, il n. 1 al mondo ha dato forfait per via di un virus contratto nei giorni scorsi. Debilitato da questo problema, Jannik non si è allenato come avrebbe voluto e si è visto costretto a rinunciare all’ultimo Masters1000 della stagione.

“Venerdì sera, dopo l’allenamento, non mi sono sentito benissimo. Pensavo che fosse stanchezza, invece domenica sono andato dal dottore e mi ha spiegato che si trattava di un virus e sarebbero serviti 3-4 giorni per guarire. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato. Sono disidratato, può succedere. È stata una stagione lunga e ora è arrivata questa botta, ma tra 3-4 giorni starò meglio e mi preparerò per Torino“, aveva dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Un’uscita di scena inaspettata, ma c’è la convinzione di potersi preparare al meglio per le Finals in casa e la Coppa Davis, priorità dell’altoatesino in questo finale di stagione: “Andrà tutto bene, non sono preoccupato per Torino e la Davis. Farò di tutto per essere al 100%. Mi prenderò liberi oggi e domani, poi giovedì vedremo come sto, sennò inizieremo venerdì o sabato. C’è abbastanza tempo per preparare molto bene Torino“, aveva aggiunto il nostro portacolori.

Come riportato, da La Stampa, Jannik sarebbe già rientrato a Montecarlo e se le condizioni lo permetteranno si allenerà nel Principato fino a domani, 1° novembre. Nel giorno successivo, ci dovrebbe essere la partenza per il capoluogo piemontese, probabilmente in compagnia del coach Simone Vagnozzi. L’azzurro, un po’ come era accaduto l’anno scorso, sarà il primo dei qualificati al Master di fine anno a provare i campi da gioco. Grandi stimoli per il classe 2001 del Bel Paese, che finora non ha mai vinto un grande torneo in territorio italiano.

Stando poi a quanto emerge da indiscrezioni riportate dalla testata in questione e anche dalla Gazzetta dello Sport, il n.1 ATP ha in programma la preparazione invernale a Dubai, in compagnia di Vagnozzi, del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio. Una destinazione non casuale, già sperimentata dagli ultimi due citati nella loro esperienza con Novak Djokovic.

Lo aveva dichiarato lo stesso Sinner in tempi non sospetti quanto il lavoro fisico fosse al centro del proprio interesse, convinto di avere ancora diversi margini di miglioramento. Nei fatti, Jannik dovrebbe trascorrere l’inverno nella sede citata, tornando a casa solo in occasione delle festività natalizie, prima della partenza per l’Australia, dove lo attende la complicata difesa del titolo (2000 punti) dello Slam a Melbourne.