Italia-Irlanda U21 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni

L’Italia Under 21 può chiudere quest’oggi i conti per la qualificazione agli Europei Under 21 che si svolgeranno in Slovacchia la prossima estate. La selezione di Carmine Nunziata affronterà questa sera i pari età dell’Irlanda allo stadio Nereo Rocco di Trieste alle ore 18.30 nell’ultima giornata valida per il gruppo 1, che deciderà chi tra le due squadre staccherà il biglietto per la competizione continentale.

Azzurrini al momento primi in classifica con 21 punti, irlandesi lontani tre punti. In virtù del pareggio del match di andata, a Gnonto e compagni basterà non perdere contro la selezione allenata da Crawford per mantenere la vetta della classifica. L’Irlanda è invece costretta al successo per evitare gli spareggi e anche un eventuale sorpasso della Norvegia.

Il CT Nunziata dovrebbe disporre la sua squadra con il 4-3-1-2 visto negli ultimi mesi, con Baldanzi in appoggio a Gnonto e Pio Esposito. A centrocampo Fabbian favorito su Casadei per spalleggiare Prati e Bove, mentre Zanotti, Pirola, Ghiraldi e Turicchia dovrebbero comporre il quartetto avanti a Sebastiano Desplanches.

Il match tra Italia e Irlanda inizierà alle ore 18.30 di quest’oggi allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2, in streaming invece su Rai Play.

CALENDARIO ITALIA-IRLANDA UNDER 21

Martedì 15 ottobre

Ore 18.30 Italia vs Irlanda – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-IRLANDA U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, in chiaro

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-IRLANDA UNDER 21

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Turicchia; Bove, Prati, Fabbian; Baldanzi; Gnonto, Pio Esposito. All. Nunziata.

IRLANDA U21 (5-3-2): Keeley; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty, Roughan; Phillips, Healy, Moran; Armstrong, Emakhu. All. Crawford.