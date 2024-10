Il ciclismo non è finito! Si chiude con Giro del Veneto e Veneto Classic: programma, orari, tv

La stagione del grande ciclismo non si chiude con il Giro di Lombardia, che si corre sabato 12 ottobre. La Classica delle Foglie Morte è l’ultima Monumento di questa intensa annata agonistica, ma ci sarà ancora una settimana tutta da vivere prima che il gruppo si tuffi nel lungo letargo invernale. Si parte già domenica 13 ottobre, quando andrà in scena la Crono delle Nazioni e si concluderà il Tour of Taihu Lake.

Grande attesa in Italia per due gare giovani ma già importanti nel panorama internazionale: Giro del Veneto il 16 ottobre e Veneto Classic il 20 ottobre, giorno in cui nel Sol Levante si vivrà la Japan Cup. In Cina si disputerà l’ultimo evento di livello World Tour: il Gree-Tour of Guangxi dal 15 al 20 ottobre. Di seguito il calendario delle gare di ciclismo dopo il Giro di Lombardia.

CALENDARIO GARE CICLISMO DI FINE STAGIONE

13 ottobre Crono delle Nazioni

15-20 ottobre Gree-Tour of Guangxi

16 ottobre Giro del Veneto

20 ottobre Veneto Classic