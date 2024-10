Hockey pista, la Supercoppa Italiana è del Follonica: Forte dei Marmi superato nettamente

Il primo trofeo della stagione 2024-2025 dell’hockey pista italiano se l’è aggiudicato il Follonica. I toscani si sono imposti nella finale della Supercoppa Italiana, avendo la meglio nel doppio derby fra andata e ritorno contro il Forte dei Marmi, tanto all’andata in casa (4-2), quanto al ritorno in trasferta (3-4).

Più cinici e preparati gli uomini di Silva nello sfruttare le occasioni capitate nelle due gare per andare ad alzare la quarta Supercoppa della propria storia, la prima dal 2008.

Mattatori della sfida, come visibile anche dai tabellini, i fratelli: Francesco e Davide che, complessivamente, hanno messo a referto ben 6 degli 8 gol griffati dal Follonica. Di seguito i tabellini delle due gare e l’albo d’oro della competizione.

SUPERCOPPA ITALIANA – GARA DI ANDATA E RITORNO – Programma ed arbitri

Mercoledì 9 ottobre 2024 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H.1952 – LA CANNICCIA MOTOR CLUB VERSILIA HOCKEY FORTE = 4-2 (2-0, 2-2)

Innocenti Costruzioni: Barozzi, Montigel, Pagnini M, Banini D, Banini F – Pagnini F (C), Franchi, Thiel, Bracali, Maggi E – All. Silva

Canniccia Motor Club: Gnata (C), Ipinazar P, Ipinazar F, Ambrosio, Torner – Borgo, Giovannelli, Chereches, Cacciaguerra, Ciupi – All. De Gerone

Marcatori: 1° tempo: 7’12” Banini F (FOL), 21’21” Banini D (FOL) – 2° tempo: 5’24” Ipinazar (FDM), 12’55” Banini D (tir.dir) (FOL), 15’38” Ambrosio (FDM), 23’25” Pagnini M (FOL)

Espulsioni: 2° tempo: 12’51” Borgo (2′) (FDM)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Mercoledì 16 ottobre 2024 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

LA CANNICCIA MOTOR CLUB VERSILIA HOCKEY FORTE – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H.1952 = 3-4 (andata 2-4, ritorno 3-4, totale 5-8)

Canniccia Motor Club: Gnata (C), Ipinazar P, Ipinazar F, Ambrosio, Torner – Borgo, Giovannelli, Chereches, Cacciaguerra, Ciupi – All. De Gerone

Innocenti Costruzioni: Barozzi, Montigel, Pagnini M, Banini D, Banini F – Pagnini F (C), Franchi, Thiel, Bracali, Maggi E – All. Silva

Marcatori: 1° tempo: 1’23” Banini D (FOL), 10’31” Ipinazar F (FDM), 15’46” Ipinazar F (FDM), 21’29” Banini F (FOL), 22’06” Banini F (FOL), 23’47” Ambrosio (FDM), 24’54” Franchi (p.vuota) (FOL)

Espulsioni: 2° tempo: 3’02” Ipinazar F (2′) (FDM), 10’53” De Gerone (2′) (FDM)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB)

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA

2005 Follonica

2006 Follonica

2007 Bassano 54

2008 Follonica

2009 Bassano 54

2010 Valdagno

2011 Valdagno

2012 Valdagno

2013 CGC Viareggio

2014 Forte dei Marmi

2015 Breganze

2016 Amatori Lodi

2017 Forte dei Marmi

2018 Amatori Lodi

2019 Forte dei Marmi

2021 Forte dei Marmi

2022 Trissino

2023 Trissino

2024 Follonica