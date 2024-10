Hockey ghiaccio, Asiago cala il poker a Graz nella serata di ICE League

Tre match in programma nella serata di ICE Hockey League 2024-2025 cn una squadra italiana impegnata. Asiago, infatti, ha centrato un importante successo in casa contro Graz con il punteggio di 4-0.

ASIAGO-GRAZ99ERS 4-0

Vantaggio dei giallorossi nel secondo periodo con la rete di Kaspick dopo 24:12, quindi raddoppio immediato di Saracino al 25:13. Asiago non si ferma e centra subito il 3-0 con Moncada al 31:37, quindi arriva anche il poker con Porcoal 41:16.

Negli altri incontri Fehervar è passato in casa dell’Olimpia Lubiana per 2-1, mentre Klagenfurt ha espugnato il ghiaccio di Vienna per 5-3.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 HCB Südtirol Alperia 12 10 2 0 0 46 25 +21 30

2 Hydro Fehervar AV 19 12 9 3 0 0 35 17 +18 27

3 Moser Medical Graz99ers 13 8 4 0 1 36 33 +3 25

4 EC Red Bull Salzburg 11 6 1 1 3 43 33 +10 23

5 HC Pustertal Wölfe 14 6 6 1 1 50 49 +1 21

6 Olimpija Ljubljana 13 5 5 3 0 32 32 +0 21

7 EC-KAC 14 5 5 2 2 42 44 -2 21

8 Migross Supermercati Asiago Hockey 13 5 7 0 1 37 37 +0 16

9 spusu Vienna Capitals 15 4 8 1 2 29 42 -13 16

10 Steinbach Black Wings Linz 11 4 6 1 0 26 31 -5 14

11 EC iDM Wärmepumpen VSV 12 2 7 2 1 37 44 -7 11

12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 12 3 8 1 0 24 37 -13 11

13 Pioneers Vorarlberg 12 3 8 0 1 30 43 -13 10