Hockey ghiaccio: Gherdeina supera Vipiteno e si porta ai piani alti della classifica in Alps League

Pochi sorrisi per le squadre italiane nel giovedì dedicato al Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio in un turno caratterizzato dalla presenza di ben cinque team nostrani, due dei quali si sono sfidati in uno dei tanti derby previsti in questa annata sportiva.

La formazione più pimpante non può che essere Gherdeina che, grazie all’1-3 esterno rifilato a Vipiteno, è salita al terzo posto in classifica con diciassette punti. Si tratta del terzo successo consecutivo per gli altoatesini, attualmente a sette lunghezze dalla capolista Kitzbuhel.

Proprio gli austriaci si sono imposti con ampio margine in casa del Renon, mettendo a referto un 2-6 che ha il sapore della fuga. Non è andata meglio però a Merano, sconfitto con il sonoro risultato di 9-0 dallo Jesenice. Lotta ma alla fine perde anche l’Unterland, il quale ha dato una grande prova di carattere contro la seconda lo Zeller Eisbaren ha dovuto cedere il passo 2-3 ai supplementari dopo aver chiuso 2-2 i tempi regolamentari.

L’Alps League tornerà sabato 26 ottobre.