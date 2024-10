Hockey ghiaccio, Bolzano passeggia in casa di Klagenfurt nella serata di ICE League

Un solo incontro nel mercoledì della ICE Hockey League 2024-2025 ma sul ghiaccio era impegnata la capolista Bolzano che ha vinto in maniera nettissima in casa di Klagenfurt con un rotondo 7-2. Per i Foxes il cammino parla di 9 vittorie e una sconfitta in un avvio di campionato letteralmente eccezionale.

KLAGENFURT-BOLZANO 2-7

Il match inizia con i padroni di casa che vanno a segno con Fraser dopo 6:24. Gli altoatesini rispondono subito con Salinitri che pareggia i conti dopo 1:10, quindi Bourque porta il punteggio sul 2-1 in power-play. Il secondo periodo inizia con il 3-1 dei Foxes con Salinitri in power-play. Gli austriaci rispondono con il solito Fraser per il 2-3 al 22:34.

Il terzo tempo, invece, è un monologo di Bolzano. Frank va a segno per il 4-2 al 40:29, quindi Christoffer va a segno con il 5-2 al 44:42. Nel finale gli altoatesini arrotondano con DiGiacinto per il 6-2 al 46:33, quindi McClure con il 7-2 al 47:15 in power-play.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025