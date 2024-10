Hockey ghiaccio: Bolzano continua a vincere in ICE League. Asiago va ko

La serata di domenica 20 ottobre offre un bilancio dolce e amaro alle squadre italiane impegnate nella prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025.

Bolzano infatti non conosce sosta nella sua marcia battendo Innsbruck 4-2 e nel segno del “quattro” arrivando così alla sua quarta affermazione consecutiva in un match nel quale prima è passata in vantaggio, poi si è fatta riprendere e infine è riuscita a piazzare con Salinitri e Seed, a porta vuota nell’ultimo minuto di gara, l’allungo decisivo per avere la meglio sugli austriaci.

Non è riuscita la stessa cosa ad Asiago. I veneti hanno ceduto in casa 1-3 ai Vorarlberg Pioneers riuscendo in un momento della partita ad agguantare il momentaneo 1-1, salvo poi cedere in concomitanza delle reti segnate da Cooper e Woger a metà del secondo e del terzo periodo.

La classifica quindi vede Bolzano in testa: 9 partite giocate, 8 vinte e 1 persa per un totale di 24 punti, mentre Asiago è ultima a 7 punti, proprio insieme ai Vorarlberg Pioneers, per effetto di 9 partite disputate, 2 match vinti, 6 persi e 1 perso all’overtime.

Si torna in campo martedì: Asiago riceverà i Black Wings Linz, Bolzano riposerà, mentre il Val Pusteria sarà chiamato a fronteggiare i Vorarlberg Pioneers. Di seguito il tabellino della sfida che ha visto il Bolzano imporsi in casa.

HCB Alto Adige Alperia – HC TIWAG Innsbruck 4 – 2 [2-1; 1-1; 1-0]

Reti: 11:00 Scott Valentine (1-0); 16:03 Matt Bradley (2-0); 18:06 Ryan Valentini PP1 (2-1); 29:17 Mark Rassell (2-2); 39:28 Anthony Salinitri (3-2); 59:32 Jason Seed EN (4-2)

Tiri in porta: 30-21

Minuti di penalità: 6-6

Arbitri: Groznik, Schauer / Mantovani, Pardatscher

Spettatori: 2.950