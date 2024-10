Hockey ghiaccio: Asiago vince in trasferta, Bolzano e Val Pusteria cadono in casa

Il venerdì sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025 regala alle tre squadre italiane impegnate in pista un bilancio in agrodolce: una vittoria e due sconfitte, questo il resoconto del 25 ottobre.

La vittoria arriva, con lo score di 1-4, per merito dell’Asiago, capace di imporsi nella tana degli austriaci dei Graz99ers. Partita controllata al meglio dei veneti che passano in vantaggio con Misley e Gazzola nel primo periodo, tengono botta nel secondo segmento, e poi nel terzo contengono il tentativo di rimonta altrui chiudendo la pratica con Ierullo e Saracino.

Le sconfitte invece coinvolgono il Bolzano, caduto 2-3 in casa contro i Red Bull Salisburgo, in una sfida persa dalle “Foxes” subendo la rimonta ospite dopo l’iniziale vantaggio di Marchetti, e il Val Pusteria, andato ko agli shoot out contro gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana.

La classifica dell’ICE Hockey League vede comunque Bolzano occupare la prima posizione in classifica, a 27 punti, il Val Pusteria al sesto posto con 18 punti, e Asiago al nono posto con 13 punti.

Le formazioni italiane torneranno in campo domenica, quando l’Asiago ospiterà il Val Pusteria in un incrocio tutto italiano, mentre Bolzano farà visita ai Pioneers Vorarlberg.