Hockey ghiaccio, Asiago è dirompente del “derby” contro Bolzano in ICE League. Val Pusteria ko

Uno dei tanti venerdì sera della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2024-2025 è andato in archivio. Tutte e tre le squadre italiane erano in campo, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

La copertina se la prende tutta l’incrocio fra Bolzano e Asiago. Gli ospiti si sono imposti in trasferta con lo score di 2-8, in una partita equilibrata nel primo terzo di gara, chiuso sul 2-2 per effetto del doppio botta e risposta sull’asse Finoro-Gazzola e Gazley-Saracino, e poi dominata dai veneti che dall’inizio del secondo segmento di partita hanno dominato infilando sei reti di fila. Da Turnbull a Turnbull, firmatario di una tripletta, passando ancora per Gazzola, Ierullo e Porco.

Nell’altra gara attenzionata invece il Val Pusteria ha ceduto 2-4 in casa ai Black Wings Linz. Anche in questo caso è un 2-2 iniziale a caratterizzare la contesa, con la situazione di punteggio che si prefigura sino all’inizio della terza e decisiva frazione di gara, quando gli austriaci mettono la freccia e con le marcature di Maver e Ograjensek fanno propria la partita.

L’ICE Hockey League non si ferma. Le squadre italiane torneranno in campo domenica 6 ottobre: Bolzano in trasferta sulla pista degli ungheresi del Fehervar, mentre Val Pusteria ospiterà l’EC-KAC.