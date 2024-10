Hockey ghiaccio: ancora una sconfitta per Asiago in ICE League 2024-2025

Prosegue il momento no Di Asiago. La squadra veneta ha rimediato infatti la quarta sconfitta consecutiva nel Campionato di ICE League 2024-2025 di hockey sul ghiaccio dopo aver ceduto il passo al Black Wings Linz, mattatore in casa con il rotondo risultato di 8-2.

Un brutto K.O per il team italiano – al momento relegato al penultimo posto in classifica con un solo punto all’attivo (rimediato nella debacle ai rigori contro Innsbruck) – malgrado un primo periodo abbastanza equilibrato. All’1-0 austriaco di Kragl (3:18) ha risposto infatti Gennaro in power play, ripristinando gli equilibri a metà della prima frazione.

Ma la musica cambia non poco nel secondo atto, contrassegnato da una vera e propria goleada da parte del Black Wings. Al 7:03 infatti Bretschenider riporta i suoi in vantaggio, preludio del tris di Knott (7:35) e del poker di Lebler (7:54). Asiago tuttavia non ci sta e, al’11:47, prova a rientrare in partita sfruttando la doppietta di Gennaro, salvo però subire l’imbarcata di Kristler (14:49 e di Maver (16:09). Nel terzo tempo ci sarà poi anche spazio per i sigilli di Neubahuer (8.21) e di Lebler (10:47).

L’ICE League tornerà domani, mercoledì 2 ottobre, con la sfida tra Salzburg e Valpusteria.