Golf, Kim e An guidano il Genesis Championship. Laporta 2° ad un colpo dai leader

Colpo della giornata (ferro al green) e putt imbucato alla 18. Così Tom Kim ha chiuso il ‘moving day’ e si è preso, grazie all’eagle finale, la co-leadership del Genesis Championship (4 milioni di dollari di montepremi), torneo ospitato sui fairway del Jack Nicklaus Golf Club di Incheon, Corea del Sud.

Il 22enne, 25esimo del ranking mondiale, si è portato in testa alla classifica grazie ad uno score di giornata di -5 guadagnando sul field 7 posizioni (-12 totale). Insieme a lui, nonostante una terza giornata sotto tono, il connazionale Byeong Hun An.

Il coreano, 36esimo del ranking mondiale, dopo 2 giornate di fuoco (67-66) che lo avevano portato in vetta alla classifica con 2 colpi di distanza dal secondo posto (Francesco Laporta e Casey Jarvis a -9) ha subito una leggera battuta d’arresto girando in appena -1. Ottimo sabato di gara, invece, per il francese Antoine Rozner che grazie ad un -7 si è portato in T2 insieme al portoghese Ricardo Gouveia e all’italiano Francesco Laporta a -11.

Classifica che si fa serrata. Non c’è stata, infatti, nessuna fuga in avanti delle prime posizioni e il gap creatosi dopo i primi due round è stato colmato da ottimi risultati di giornata da alcuni golfisti che avevano chiuso le 36 buche nelle “retrovie”. Tanti i giocatori in pochi colpi: in T6 a -10 si trovano il giapponese Hoshino, lo spagnolo Del Rey e il danese Neergaard-Petersen (protagonista di uno splendido -7 di giornata); in T9 a -9 ci sono l’iberico Ivan Cantero (leader dopo R1), il neozelandese Daniel Hillier e il sudafricano Brandon Stone.

Molto bene, dopo l’exploit di Laporta, anche l’azzurro Guido Migliozzi. Il vicentino, dopo una partenza in sordina con un 72 e un 71, ha cambiato marcia e ha schiantato un -6 di giornata (con 8 birdie e 2 bogey) che lo ha catapultato in T17 a -7 sul totale. Gli altri italiani ad aver passato il taglio sono Edoardo Molinari e Filippo Celli, appaiati dopo il ‘moving day’ a -3 con due score rispettivamente di -1 e -2.

Il Genesis Championship è l’ultimo appuntamento della regular season. Dopo la tappa coreana il DP World Tour si sposterà negli Emirati Arabi per i playoff che inizieranno ad Abu Dhabi con l’HSBC Championship (evento riservato ai primi 70 della Race to Dubai) e continueranno con il DP World Tour Championship proprio a Dubai dove a scontrarsi saranno i primi 50 della r2dr. Dentro, al momento, gli azzurri Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Francesco Laporta si gioca nella domenica coreana l’accesso all’appuntamento di Abu Dhabi.