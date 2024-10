Golf: Jon Rahm all’Andalucía Masters, Guido Migliozzi salta in vista della Corea

Penultimo appuntamento della regular season sul DP World Tour prima di volare negli Emirati Arabi Uniti per lo “swing” finale.

Al via da giovedì 17 a domenica 20 ottobre l’Andalucía Masters, ospitato in uno dei più iconici golf club di Spagna, il Real Club de Golf Sotogrande di San Roque.

Tra i nomi più caldi presenti nel field spiccano quelli degli spagnoli Ángel Hidalgo (vincitore dell’Open di Spagna di fine settembre) e Adrián Otaegui (impostosi nel Volvo China Open), dei danesi Rasmus Højgaard (primo all’Irish Open) e Niklas Nørgaard (campione del British Masters) e quello dell’inglese Dan Bradbury, fresco vincitore dell’Open di Francia con un week end di golf impeccabile.

Di ritorno, dopo una settimana di pausa dai tornei, anche il due volte campione del The Masters Jon Rahm, fuoriclasse spagnolo che negli ultimi 4 tornei giocati è riuscito a piazzarsi quattro volte nella top 10 con un 2° posto proprio qui nella penisola iberica durante l’Open dove si è dovuto arrendere proprio al connazionale Hidalgo.

Presenti, tra i favoriti, anche il danese Thorbjørn Olesen, il francese Victor Perez, l’iberico Rafa Cabrera Bello e l’inglese Matt Wallace. Assente, invece, lo statunitense Billy Horschel che nell’ultimo periodo aveva abituato il pubblico europeo alla sua presenza. Dopo lo stretch di gare nel vecchio continente, dal BMW PGA Championship (vinto) all’Open di Francia passando per l’Alfred Dunhill Links Championship, l’attuale n.3 della r2dr ha deciso di prendersi una pausa e lo rivedremo probabilmente in campo solamente negli Emirati Arabi Uniti dove andrà in scena la fase conclusiva della stagione 2024 con l’Abu Dhabi HSBC e il DP World Tour Championship al quale parteciperanno rispettivamente i primi 70° e i primi 50° della Race to Dubai.

La compagine azzurra a Sotogrande sarà composta da 7 atleti, gli stessi giocatori presenti a Le Golf National la scorsa settimana eccezion fatta per Renato Paratore che subentra al posto di Francesco Molinari e per Filippo Celli che prende il posto di Guido Migliozzi, assente per l’appuntamento spagnolo.

Ritroveremo inoltre Matteo Manassero insieme a Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Francesco Laporta, uscito da un Open di Francia con un ottimo 6° posto e in fiducia per affrontare gli ultimi appuntamenti stagionali fondamentali per tentare di rientrare nella top 70 della Race to Dubai (attualmente è all’84° posto) e giocare l’Abu Dhabi HSBC ai primi di novembre.

Stupisce la decisione di Guido Migliozzi di saltare il torneo spagnolo e di concentrarsi sull’ultimo torneo della regular season, il Genesis Championship di Incheon, in Corea del Sud, al via la prossima settimana. Il vicentino infatti si trova nell’ultima posizione utile per staccare una carta del PGA Tour 2025 ed è assediato dal britannico Smith e dal danese Olesen, entrambi al via nell’Andalucia Masters. A Migliozzi rimarranno, così, solamente la Corea e le due tappe negli Emirati per darsi la possibilità di entrare sul tour americano.

In palio 5.000 punti per la r2dr e un montepremi di 3,25 milioni di dollari. Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport Golf dalle 14:00 alle 19:00 il giovedì e il venerdì, dalle 13:30 alle 18:00 il sabato e dalle 11:00 alle 16:00 la domenica.