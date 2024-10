Golf, il PGA Tour si sposta nel Sol Levante per il ZOZO Championship. Morikawa e Schauffele al via

Tappa nel Sol Levante per il PGA Tour che dopo lo Shriners Children’s Open in Nevada vinto da J.T. Poston si sposta all’Accordia Golf di Chiba, Giappone, per il ZOZO Championship 2024 arrivato alla sua sesta edizione. Saranno 500 i punti FedEx Cup Fall e 8,5 i milioni di dollari in palio per i 78 partecipanti al via giovedì 24 ottobre in terra nipponica. Il torneo si svolgerà sulla lunghezza consueta di 72 buche senza, tuttavia, alcun tipo di taglio.

Presenti, tra i favoriti, tre golfisti in top ten del ranking mondiale: gli statunitensi Xander Schauffele (n.2) e Collin Morikawa (n.4, nonché campione in carica) ed il giapponese Hideki Matsuyama (n. 7), anche quest’ultimo vincitore del torneo nel 2022. Di nuovo in prima linea, tra i 30 giocatori scesi in campo al TPC Summerlin della settimana scorsa, Rickie Fowler (un secondo posto proprio qui allo ZOZO Championship), Beau Hossler, Ryan Fox, insieme a Doug Ghim e Rico Hoey, rispettivamente secondo e terzo in Nevada dietro a J.T. Poston.

Particolarmente prolifica la stagione di Schauffele. Il n.2 del world ranking è riuscito ad imporsi in due major (il PGA Championship e il The Open Championship) ed a piazzarsi 15 volte in top 10 su 21 eventi giocati durante l’anno. Nessuna vittoria per Morikawa, che tuttavia nel 2024 raccoglie 8 top 10 (con due secondi posti) e 19 tagli passati su 21 eventi giocati. Non da meno il cammino di Matsuyama: 7 top 10 e 18 tagli passati su 19 tornei.

Occhi puntati, però, anche su 3 new entry che non si sono viste nelle ultime settimane: Max Homa, rimasto assente dai campi da metà settembre quando mancò il taglio al Procore Championship, Justin Thomas, apparso per l’ultima volta al Tour Championship di inizio settembre quando si posizionò 14° (secondo nel Sol Levante nella stagione 2020-2021 dietro a Patrick Cantlay), e Sahith Theegala, anche lui fermo dal Procore Championship (arrivò 7°).

Nessun trofeo in stagione per i 3 statunitensi, tuttavia il loro gioco è indubbiamente uno dei migliori del field e la loro esperienza da non sottovalutare. La prima edizione del torneo nipponico venne vinta da Tiger Woods nel 2019 con 3 colpi di distacco su Hideki Matsuyama.