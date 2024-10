Primoz Roglic rinuncia al Giro di Lombardia 2024: lo sloveno chiude la stagione

Il Giro di Lombardia perde un suo grande possibile protagonista. Dovevano essere tre i grandi coinvolti nell’ultima Monumento della stagione: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Quest’ultimo non ci sarà, come comunicato ufficialmente dalla sua squadra, la Red Bull Bora-Hansgrohe.

Questo il comunicato ufficiale della formazione tedesca: “Una lunga stagione giunge al termine. Primoz e la squadra hanno deciso di chiudere un’annata esaltante e cominciare immediatamente il periodo senza gare. Gli auguriamo un buon riposo e una splendida off-season, te lo sei meritato Primoz”.

Roglic che nelle ultime gare, dopo la splendida rimonta che l’ha portato al quarto trionfo alla Vuelta, era apparso scarico e non particolarmente in condizione. Al Giro dell’Emilia e alla Coppa Bernocchi non era riuscito ad arrivare in fondo, nella cronometro del Mondiale non è andato oltre al dodicesimo posto e al Mondiale in linea ha corso in appoggio di Pogacar.

Stagione che comunque è estremamente positiva: oltre al successo finale alla Vuelta, una tappa al Giro dei Paesi Baschi, la classifica generale e due tappe al Giro del Delfinato. Fra poco compirò 35 anni, ma ancora sembra avere cartucce da sparare ad alti livelli.

We have an update on @rogla for you:⤵️

A long season comes to an end. Primož and the performance team decided to draw a line under an exciting year and to start his off-season immediately.

Join us wishing him a good recovery and a wonderful off-season – well deserved Primož! pic.twitter.com/yYY5VegTVc

— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) October 9, 2024