Ginnastica artistica, Andreoli e Macchiati tornano in scena: i convocati dell’Italia per Gander e Swiss Cup

La ginnastica artistica tornerà in scena in campo internazionale nel cuore dell’autunno, con un doppio appuntamento tradizionale e sempre di grande prestigio. Mercoledì 6 novembre andrà in scena la 41ma edizione del Memorial Arthur Gander, mentre sabato 9 novembre ci sarà spazio per la Swiss Cup. Nel primo caso si tratta di una gara che prevede la disputa di un concorso generale “accorciato” per entrambi i sessi, mentre nel secondo di una competizione a coppie miste per Nazioni.

Entrambi gli eventi, particolarmente attesi dagli appassionati della Polvere di Magnesio perché hanno luogo dopo una lunga assenza di gare in seguito alle Olimpiadi di Parigi 2024, si disputeranno in Svizzera: il Memorial Gander si svolgerà a Chiasso, mentre la Swiss Cup andrà in scena a Zurigo. L’Italia sarà presente in entrambe le occasioni e cercherà di mettersi in bella mostra, cercando di ottenere dei buoni risultati in contesti sostanzialmente amichevoli.

Al Gander vedremo all’opera Angela Andreoli (medaglia d’argento con la squadra ai Giochi), Veronica Mandriota e Mario Macchiati (anch’egli reduce dall’esperienza a cinque cerchi). Alla Swiss Cup, invece, la coppia italiana sarà composta da Macchini e Andreoli. Sarà l’occasione per vedere gli azzurri all’opera prima del Grand Prix previsto a Genova il 27 novembre.