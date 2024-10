Flavio Cobolli infortunato alla spalla: gli ultimi aggiornamenti sul tennista italiano

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Flavio Cobolli. Il n.32 del ranking è stato costretto a dare forfait per il Masters1000 di Parigi-Bercy (Francia), dopo essersi ritirato nel corso degli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna contro l’australiano Alex de Minaur a causa di un problema alla spalla destra. A scopo precauzionale, si è deciso di non forzare per il torneo francese, volendo preservare il tennista in vista di quel che sarà.

Ebbene, sono arrivate buone notizie. Come riportato da Sky Sport, la risonanza magnetica alla spalla a cui si è sottoposto a Parigi ha evidenziato un problema muscolare risolvibile in 4-5 giorni. Da lunedì 4 novembre, quindi, Cobolli potrà essere in campo e affrontare il torneo ATP250 di Belgrado in cui sarà testa di serie n.7. Un evento da cui si è cancellato Lorenzo Musetti, volendo recuperare le forze in ottica Coppa Davis.

Lo stesso tennista romano coltiva il sogno della convocazione, ma vuol anche concentrarsi su un possibile miglioramento della propria classifica mondiale. Un evento in cui il n.1 del seeding è il citato Alex de Minaur. A seguire nel roster delle teste di serie troviamo gli americani Tommy Paul e Frances Tiafoe, il cileno Alejandro Tabilo, l’argentino Francisco Cerundolo, il ceco Jiri Lehecka e il portoghese Nuno Borges.

In tabellone, presente anche l’italo-argentino Luciano Darderi, che sta faticando non poco nelle ultime settimane, apparso a corto di energie. Vedremo se in questo torneo saprà esprimere un livello di tennis più elevato. Presenza di de Minaur, tra l’altro, in funzione della qualificazione alle ATP Finals di Torino.