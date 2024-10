A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2024: programma Sprint e qualifiche, differita in chiaro

Quando si disputa la Sprint, il sabato è frenetico per piloti e team di Formula 1. Quello del Gran Premio degli Usa piacerà senza dubbio agli spettatori stelle-e-strisce. Difatti non vi sarà un attimo di respiro e l’azione non mancherà mai, in quanto è stata abolita qualsiasi sessione interlocutoria.

Il sabato si apre con la Sprint. La mini-gara si tiene nel cuore della giornata e precede le qualifiche al GP, che invece andranno in scena nel pomeriggio. Pertanto, si arriverà alla sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio avendo già archiviato l’evento complementare.

Domani, la classifica del Mondiale sarà già cambiata rispetto a quella con cui si è arrivati al Circuit of the Americas! Dunque, come seguire le qualifiche e la Sprint in TV? Quanto è marcato il fuso orario tra il nostro Paese e il Texas?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint del Gran Premio degli Usa. Saranno proposte in differita le qualifiche alla sprint disputate venerdì pomeriggio e le qualifiche al GP domenicale.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta sprint e qualifiche dal Texas. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali effettuate dall’azienda in questo fitto sabato di sport.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la sprint e le qualifiche in diretta, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Stati Uniti, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 – SPRINT E QUALIFICHE GP USA 2024

Ore 18.00 – DIFFERITA QUALIFICA SPRINT su TV8 (125 Sky e 8 DT)

Ore 20.00 – DIRETTA SPRINT su TV8 (125 Sky e 8 DT)

Ore 01.30 – DIFFERITA QUALIFICHE su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP USA 2024

SABATO 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 20:00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 24.00-01.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente