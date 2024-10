F1, Sergio Perez: “Vogliamo tornare a vincere, spero di poter salire sul podio”

Sergio Perez vuole cambiare passo. Il pilota messicano sta attraversando ormai da diversi mesi un periodo oltremodo burrascoso e scarso di risultati, con la speranza di poter centrare un risultato positivo al GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend al circuito di Interlagos.

Non sarà tuttavia un gioco da ragazzi. Sì perché, con il passare del tempo, anche la stessa Red Bull ha pian piano perso ritmo, incappando spesso e volentieri in problemi tecnici che non hanno certamente aiutato né il nativo di Guadalajara né il compagno di scuderia Max Verstappen. Sensazioni confermate dal diretto interessato in occasione del media day del giovedì.

“Siamo forti – ha detto Perez alla stampa – Vogliamo tornare a vincere come squadra. Non siamo soddisfatti del ritmo attuale e vogliamo migliorare. Fondamentalmente voglio solo massimizzare il potenziale, la scorsa settimana abbiamo perso alcuni punti, spero che avremo la possibilità di salire sul podio. Sto cercando di lavorare con la squadra per essere competitivo”.

Perez ha poi chiosato: “In questo momento non ho lo stesso fondo di Max, spero di averlo per Las Vegas. Dopo questo GP ci sarà il tempo per procedere”: