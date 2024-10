F1, pagelle GP USA 2024: Leclerc straordinario, Sainz incisivo, Norris continua a sprecare

PAGELLE GP USA 2024

Charles Leclerc 10 e lode: una gara perfetta, dal primo all’ultimo giro. Si inventa la partenza perfetta, evidentemente studiata: approfitta delle scaramucce tra Verstappen e Norris per trovare la linea interna e trovarsi in una curva dalla quarta posizione alla prima. Sin da subito comincia ad allungare su Verstappen, arriva la Safety Car, ma continua a incrementare subito dopo. Il passo è il migliore di tutta la concorrenza, la gestione delle gomme è perfetta. Non c’è stata un’esitazione, non c’è stato un momento in cui ha tremato, ha gestito tutto nella maniera perfetta. La macchina oggi c’era e il pilota si è fatto trovare presente.

Carlos Sainz 9: anche lui parte bene e probabilmente senza la Safety Car causata da Hamilton avrebbe passato Verstappen in pista. Il risultato in ogni caso non cambia: la scuderia opta per fare undercut e riesce a passare l’olandese dopo la sosta e amministra molto bene nel lungo stint con gomma hard. Un grandissimo weekend tra Sprint Race e gara, nel quale è sempre stato velocissimo.

Max Verstappen 9: che gara e che fine settimana per Max! In partenza decide di marcare Norris e centra l’obiettivo di tenerlo dietro. Con gomma media ha un discreto ritmo, mentre con le dure è evidentemente più in difficoltà rispetto a tutti gli altri pretendenti alle prime posizioni. Lando è più veloce di lui per tutto il secondo stint, ma lui si inventa una serie di difese eccezionali per non farlo passare e per complicargli la vita. Il podio, per com’è arrivato, è un vero e proprio capolavoro, una masterclass di come ci si difende.

Lando Norris 5: tutto il mondo si aspettava questo tipo di partenza aggressiva da parte di Max Verstappen, non lui. Gli lascia lo spazio per attaccarlo all’interno, Max non si fa pregare e lo passa subito. La gara quindi si fa subito in salita e nel passo con gomma media non convince. Prova a rimediare nella seconda parte di gara con le hard, ma non riesce comunque a passare il suo rivale. Chiude il fine settimana con cinque punti persi e il sogno Mondiale si allontana.

George Russell 8: aumentano i rimpianti in casa Mercedes vedendo quella che è stata la sua rimonta. Parte dalla pit-lane con le componenti vecchie della macchina e chiude sesto con una gara davvero fantastica. Senza l’errore pesantissimo di ieri in Q3 chissà dove sarebbe potuto arrivare.

Liam Lawson 9: al ritorno in Formula 1 al posto di Ricciardo centra subito la zona punti con una fantastica nona posizione. Se continuasse a mostrare queste cose nel finale di stagione, ecco che il sogno di sedere al fianco di Max Verstappen in Red Bull sarebbe tutt’altro che utopia.

Lewis Hamilton 3: tutto quello che poteva andare storto è andato storto in questo weekend. Sembrava quasi in grado di fare la pole nelle sprint qualifying, ma trova una bandiera gialla, ieri esce in Q1, mentre oggi partendo dalla diciassettesima posizione esce di scena dopo appena tre giri finendo nella ghiaia. Un fine settimana da dimenticare.