F1, Lando Norris: “Un bel giro, pole anche con un pizzico di fortuna. Domani sarà dura”

Lando Norris ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e si è andato a prendere la pole-position del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, il pilota britannico della McLaren ha preceduto l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la prima delle due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc si è classificato quarto con l’altra SF-24.

Un time-attack in cui Norris è stato molto bravo a completare un giro al meglio del proprio potenziale nella Q3 e fortunato per l’incidente di George Russell. L’uscita di pista del britannico della Mercedes, fortunatamente senza conseguenze per lui, ha costretto gli organizzatori a imporre il regime di bandiera gialla e quindi nessuno ha potuto migliorare nel proprio ultimo tentativo. In particolare, c’erano Verstappen e le due Rosse lanciatissime.

“È stato un bellissimo giro, non avevo molto margine. Ho pensato che sarebbe stato complicato battere il mio tempo. Ci siamo trovati nella situazione di inseguire rispetto a Red Bull e Ferrari ed era necessario inventarsi qualcosa. Così è stato e la fortuna è stata anche dalla nostra parte“, ha raccontato Lando. “Guidare su questa pista è una sfida per noi piloti, viste le difficoltà che propone. Devo dire, però, che è anche molto divertente“.

Proiettandosi a domani, il parere dell’alfiere della McLaren è il seguente: “Abbiamo apportato dei correttivi sulla vettura e speriamo siano sufficienti. Nella Sprint Race ho faticato con le gomme, sarà in ogni caso una gara molto complicata“.