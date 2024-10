F1, Lando Norris: “Ho preparato le prossime tre gare al simulatore, mi piace correre ad Austin”

Tutto pronto al COTA di Austin per il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, diciannovesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riflettori puntati sulla sfida per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lando Norris, separati da 52 punti in favore dell’olandese della Red Bull. Il britannico della McLaren è reduce però da una netta vittoria a Singapore e ha a disposizione una macchina strepitosa, quindi può sperare nella rimonta.

“Mi piace andare ad Austin. L’atmosfera è sempre incredibile e mi piace molto correre lì, soprattutto con la fantastica livrea Chrome che abbiamo questo fine settimana. È un’ottima gara per iniziare l’ultima parte della stagione dopo qualche settimana di pausa. È anche un weekend Sprint, il che significa che ci sono più punti in palio“, ha detto Lando in vista della tre giorni texana.

“Ho trascorso un po’ di tempo al McLaren Technology Centre per prepararmi al simulatore in vista dell’imminente triplo appuntamento. I prossimi due mesi saranno incredibilmente impegnativi, ma anche entusiasmanti. Sono pronto a tornare in macchina e a far vedere al Texas cosa sappiamo fare“, il commento di Norris al sito ufficiale del team di Woking.

Motivazioni importanti anche per il suo teammate Oscar Piastri: “È bello tornare a correre dopo una breve pausa. È stato bello avere qualche settimana per ricaricarsi, ma anche lavorare con i miei ingegneri per preparare le prossime gare. Abbiamo uno slancio incredibile, si tratta solo di continuare a ottenere buoni risultati da parte nostra. Austin è un posto davvero bello dove andare, con tifosi fantastici e cibo ottimo: la Sprint offre alcune buone opportunità e abbiamo anche una livrea Chrome che ha un aspetto fantastico. Cerchiamo di ottenere un altro risultato importante per la squadra“.