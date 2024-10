F1, Lando Norris: “Dobbiamo recuperare terreno in vista di domani. Con il nuovo fondo non c’è grande guadagno”

Una giornata un po’ interlocutoria per Lando Norris, che ha preso parte solamente alle FP2 del GP del Messico. Il britannico, infatti, ha lasciato a Pato O’Ward la sua McLaren nella prima sessione, scendendo in pista nella seconda dove ha collezionato il quinto posto. Norris ha dovuto anche svolgere i test richiesti dalla Pirelli per il 2025 ed ha potuto cercare il tempo solamente negli ultimi minuti.

Al termine delle FP2 Norris non è apparso sicuramente soddisfatto ai microfoni dei giornalisti: “Le sensazioni non sono di certo grandiose. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri e abbiamo un po’ di terreno da recuperare. Le sensazioni non sono ottimali, ma è anche difficili averle positive visto che su questo circuito c’è poca aderenza. Sono sicuro che domani recupereremo, ma oggi non mi sono proprio trovato al meglio”.

Norris ha avuto a disposizione anche il fondo nuovo rispetto a Piasti, che ha corso con quello vecchio: “Abbiamo fatto qualche paragone, ma non credo ci sia un grande guadagno”

Sulle possibilità nelle qualifiche di domani: “Sicuramente domani ci proviamo. Siamo un po’ indietro oggi, ma lavoreremo per recuperare e vedremo domani”