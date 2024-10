F1, la Ferrari fa sognare ad Austin! Sainz in testa nelle prove libere davanti a Leclerc

Super Ferrari nelle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin! Nell’unica sessione a disposizione dei piloti è doppietta Ferrari con la prima posizione di Carlos Sainz in 1’33″602 davanti di 21 millesimi nei confronti di Charles Leclerc. Più lontani gli altri: Verstappen a due decimi e mezzo, Norris e Piastri rispettivamente a 0″266 e 0″306. La Rossa è apparsa brillante anche con gomma hard nella simulazione del passo gara.

Le Ferrari cominciano sin da subito a fare sul serio con dei buonissimi riferimenti con gomma dura: Leclerc si mette al comando poco prima della metà del turno con il crono di 1’34″966 davanti a Carlos Sainz di 0″265. Tutti gli altri non sono vicinissimi, con Russell quasi a mezzo secondo, Verstappen a quasi sei decimi e Norris a otto decimi. Sainz che migliora ulteriormente il suo tempo con carburante da simulazione passo gara in 1’34″717.

Nel frattempo alcuni piloti devono prendere confidenza con il COTA: ci sono alcuni errori come il testacoda senza conseguenze di Gasly, quello di Lewis Hamilton nello snake e un errore anche di George Russell. Lavori in corso per tutti e attesa all’ultima parte del turno per cominciare a sperimentare la prestazione pura con la gomma soft.

Ad anticipare il lavoro con gomma soft c’è la Red Bull con Verstappen che fa registrare il primo giro degno di nota in 1’33″855, anticipando di 0″783 Sergio Perez: specie il messicano non incanta, poco più veloce del crono ottenuto con gomma bianca da Sainz. Miglior tempo che viene ritoccato dallo stesso Sainz, in grande spolvero con un ottimo 1’33″602. A completare la doppietta ci pensa Leclerc on un eccellente 1’33″623 al terzo giro con la mescola soft.