F1, GP USA 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 ottobre

Dopo una pausa di ben 3 settimane torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2024. Il Circus si prepara per il trittico nel Continente americano che prevedrà Gran Premio degli Stati Uniti, quindi Gran Premio del Messico e Gran Premio di San Paolo.

Si incomincerà nel corso del prossimo fine settimana sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) con un appuntamento di capitale importanza per la rincorsa verso il titolo. Max Verstappen rimane in vetta ma è senza vittorie ormai da 8 gare con 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc.

Vivremo un weekend davvero elettrizzante nella pista di Austin, dato che tornerà in scena la Sprint Race. Per cui, come sempre, format rivoluzionato. Venerdì alle ore 23.30 vedremo già la Sprint Qualifying in vista della gara su distanza ridotta di sabato alle ore 20.00. Successivamente a mezzanotte sarà la volta delle qualifiche che comporranno la griglia di partenza della gara domenicale alle ore 21.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in diretta ed in chiaro le qualifiche, la Sprint Qualifying, la Sprint Race e il Gran Premio domenicale. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO e su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2024 F1 (orari italiani)

Venerdì 18 ottobre

Ore 19.30-20.30 Prove libere 1

Ore 23.30-00.14 Sprint Qualifying

Sabato 19 ottobre

Ore 20.00-21.00 Sprint Race

Domenica 20 ottobre

Ore 00.00-01.00 Qualifiche

Ore 21.00 Gran Premio degli Stati Uniti