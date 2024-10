F1, GP Messico 2024: risultati e classifica FP2. Sainz al primo posto, Verstappen senza tempo

La Ferrari di Carlos Sainz è stata la migliore al termine della FP2 del Gran Premio del Messico. Una seconda sessione di libere davvero proficua per la scuderia di Maranello, visto che entrambe le macchine hanno mostrato un ottimo feeling non solo sul giro secco, ma soprattutto nel passo gara, decisamente la miglior notizia in vista di domenica.

Dietro a Sainz ha concluso a poco meno di due decimi la McLaren di Oscar Piastri, che ha preceduto un ottimo Yuki Tsunoda e uno Charles Leclerc, quarto, ma che ha lavorato soprattutto sul long run. Quinta posizione per la McLaren di Lando Norris, che ha avuto solo gli ultimi minuti per cercare il tempo dopo il lungo lavoro con le gomme 2025 per la Pirelli.

Un venerdì completamente da dimenticare per Max Verstappen, visto che la sua Red Bull ha dato problemi al motore sia nella FP1 sia nella FP2, terminata con larghissimo anticipo da parte dell’olandese, che ha svolto appena quattro giri.

Si è interrotta quasi subito anche la FP2 di George Russell. Dopo aver concluso in prima posizione, il britannico della Mercedes è uscito ed andato a sbattere contro le protezioni. Sessione subito terminata e anche una visita al centro medico per il pilota, scosso sicuramente dopo il colpo subito.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP MESSICO F1 2024

1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:17.699 34 2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:17.877 +0.178s 30 3 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:17.878 +0.179s 30 4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:17.887 +0.188s 31 5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:17.948 +0.249s 36 6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:18.239 +0.540s 34 7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.279 +0.580s 36 8 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:18.351 +0.652s 32 9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.392 +0.693s 32 10 30 Liam Lawson RB Honda RBPT 1:18.560 +0.861s 29 11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.579 +0.880s 35 12 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:18.621 +0.922s 34 13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.656 +0.957s 30 14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.890 +1.191s 34 15 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:18.908 +1.209s 30 16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:18.942 +1.243s 30 17 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:18.980 +1.281s 37 18 63 George Russell Mercedes 1:19.041 +1.342s 4 19 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 4