F1, Charles Leclerc: “Un giro pasticciato, ma mi è mancato il feeling con le soft”

C’è sicuramente un po’ di amarezza e delusione in casa Ferrari dopo la Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo l’unica sessione di libere le “Rosse” sembravano essere le principali favorite per centrare la pole position ed invece tutto è cambiato nel Q3 con l’utilizzo della gomma soft, che ha causato qualche problema sia a Charles Leclerc sia a Carlos Sainz, che hanno concluso rispettivamente al terzo ed al quinto posto. Una pole centrata da Max Verstappen davanti a George Russell, con Red Bull e McLaren che si sono trovate bene con la gomma dalla mescola più morbida.

Leclerc ha analizzato cosa non ha funzionato durante la qualifica per la sprint: “Per qualche motivo le Mercedes con le gomme soft hanno guadagnato qualcosa che noi non avevamo. Con le media andavamo davvero bene, mentre con le soft ci è mancato il feeling necessario per prendersi la pole”.

Continua il monegasco sul proprio giro nel Q3: “Il mio giro è stato un po’ pasticciato, ma non ho commesso errori particolari. Il feeling non era ottimo, ma avendo girato poco sono cose che possono succedere”.

La Ferrari ha comunque dimostrato di avere un ottimo feeling con la gomma dura e sembra poter essere competitiva già dalle qualifiche per la gara e poi già dalla sprint: “Abbiamo ancora le qualifiche per recuperare ed il terzo posto non è assolutamente male in vista della sprint. Bisogna concentrarsi e cercare di recuperare il gap perduto”.