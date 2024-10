Eurolega, doppia assenza per Milano a Vitoria: out Shields… ed Ettore Messina

Tante assenze per la EA7 Emporio Armani Milano in vista del match di Eurolega di domani contro il Vitoria-Gasteiz. Fra le scarpette rosse bisogna già fare a meno di Ousmane Diop e David McCormack, ma c’è anche da registrare la definitiva assenza di Shavon Shields.

L’esterno di passaporto danese è uscito immediatamente dalla partita giocata abato contro Napoli, a causa di un problema inguinale. Evidentemente la problematica fisica non è risolvibile nel giro di pochi giorni, con lo staff medico che ha preferito tenerlo in disparte magari in vista del prossimo impegno di giovedì, il derby con Bologna.

Si chiederà dunque qualcosa di più alla batteria di esterni biancorossi, soprattutto da Armoni Brooks: l’esterno americano sta dimostrando tutto il suo valore dal punto di vista offensivo, registrando una media di 17,3 punti nelle ultime tre partite giocate. A lui il compito di non far rimpiangere Shields.

Domani in Spagna però si registrerà un’altra assenza, quella di Ettore Messina. Una indisposizione, precisamente un’otite, non permetterà al coach di essere in panchina: al suo posto domani ci sarà l’assistente allenatore Mario Fioretti.