Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket: orario 31 ottobre, tv, streaming

Sarà un derby di Eurolega a tinte complesse, quello che andrà in scena tra Olimpia Milano e Virtus Bologna nel settimo turno della stagione 2024-2025. Per gli uomini allenati rispettivamente da Ettore Messina e Luca Banchi, infatti, l’attuale record in classifica è di 1-5.

Questo colloca le due compagini italiane nel gruppetto al 16° e ultimo posto, insieme all’Alba Berlino. Una situazione che non può andar bene a nessuna delle due, così all’Unipol Forum di Assago sarà lotta davvero importante per riprendere una via che, considerando la classifica ancora ben più che corta, è perfettamente recuperabile con i passi giusti. Nella storia recente in Eurolega è 3-1 Virtus.

Il match tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna vedrà alzarsi la palla a due domani alle ore 20:30. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Sky Sport Uno (201), mentre quella streaming sarà affidata a SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA

Giovedì 31 ottobre

Ore 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport